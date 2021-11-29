Belediye Başkanı Allar’ı ziyaret ettiler



Haber: Uğur Balaban

Bolu İl Genel Meclisi Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri Bedri Pehlivan, Üzeyir Ercivan, Salih Acar ve Dursun Fidan ilk olarak Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı makamında ziyaret ettiler. Akabinde; Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın öncülüğünde Gerede'nin siluetine uygun yapımları sona yaklaşan Tarihi Arasta ve Tarihi Kiliseli Tüccar Handaki çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Tarihi Arasta ve Tarihi Kiliseli Tüccar Handaki çalışmaları takdire şayan bulan Bolu İl Genel Meclisi Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a, misafirperverliği ve ilçede yaptığı birbirinden güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Bolu İl Genel Meclisi Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyelerimiz Bedri Pehlivan, Üzeyir Ercivan, Salih Acar ve Dursun Fidan inceleme ziyareti için İlçemize geldiler. Değerli üyelerimiz ile birlikte; Tarihi Arasta ve Tarihi Kiliseli Tüccar Handaki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Değerli Üyelerimize ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

İl Genel Meclis Üyeleri ise yaptıkları ortak açıklamada “Gerede’de çalışmalarını sürdüren ve Gerede İlçesinin gelişimine büyük katkı sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ederiz. İncelediğimiz 2 projede tarihi olması hasebiyle özellikle takdire şayan. İl Genel Meclis toplantımızda yaptığımız incelemeler hakkında bilgi vereceğiz” dediler.