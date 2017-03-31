Haber: BMA

Bolu İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul aile birliği ve okul yönetimi tarafından düzenlenen kahvaltı davetine katılan Belediye Başkanı Başkan Alaaddin Yılmaz, okul müdürü Emine Kaya ve öğretmenlerden okulun ihtiyaçlarını dinledi.

Okul müdürü Kaya, okul bahçesine öğrencilerin oturacağı banklar ile çevre düzenlemesi talep ederken, çevre duyarlılığı konusunda bir projelerinin olduğunu belirten okul öğretmenlerinden Güllü Sönmez ve Meliha Uyanık’ta okullarına basket potasına benzer bir çöp kovası koymak istediklerinden bahsetti. “Çöpüm basketim olsun” adını verdikleri projenin görsellerini de Başkan Yılmaz’la paylaşan öğretmenler, bu konuda destek istedi.

Başkan hemen talimat verdi

Başkan Yılmaz ise halkın çevre konusunda daha duyarlı olması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Belediyede çalışan tüm personele de sürekli çevre kirliliğine neden olan tüm unsurları gördükleri an ilgili müdürlüğe ileterek kirliliği ortadan kaldırılmasını sağlamalarını istediğini belirten Yılmaz, projenin il merkezindeki tüm okullarda uygulanması için gerekli tüm desteği vereceğini söyleyerek öğretmenleri sevindirdi.

Yılmaz, ayrıca belediyede ilgili personellere telefonla görüşerek okulun çevre düzenlemesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.