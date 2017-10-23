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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

    Hakkındaki iddialar sebebiyle tutuklanarak cezaevine konan Mudurnu İlçemize Bağlı Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Saim Çevik İçişleri Bakanlığınca açığa alındı. Görevden el çektirilen Çevik’in yerine atama yapılacak.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 11:16
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    Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

    Haber: Semih Baykal

    Hakkındaki soruşturma ve mahkeme süreci tamamlanıncaya kadar görevden el çektirilen Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik’in yerine görev yapacak belde belediye başkanının belirlenmesi için Ak Parti Bolu İl Başkanlığında bir toplantı yapıldı. Yapılan toplantıyla ilgili olarak Ak Parti Bolu İl Başkanlığının sosyal medya hesabından, “Taşkesti Belde Belediye Başkanı belirleme çalışmaları kapsamında Teşkilatımız ziyaret eden Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve İl Başkanımız Nurettin Doğanay; Mudurnu İlçe Başkanımız Rıdvan Sevinç, Taşkesti Belde Başkanımız Yusuf Mintaş ve Taşkesti Belediye Meclisi Üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdik” paylaşımı yapıldı.

    Taşkesti Belediye meclisinde bulunan 5 üyeden birisi yaşanan süreçte başkanlık görevine atanacak. İçişleri Bakanlığınca yapılacak olan atama öncesi parti yetkili organları tarafından temayül oylaması yapıldı.

    ÖZTÜRK MÜ? ÇAHAN MI?

    Ak Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Çevik’in yerine atanacak Belediye Meclis üyeleri arasından 2 kişi ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birisi Efrayim Özdemir, diğeri ise Mehmet Çahan. Bu iki isimden hangisinin Belediye Başkanı olarak atanacağı konusu en geç Cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor. 

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