Belediye başkanı kim oldu?

31 Mart 2019 Bolu yerel seçim sonuçları ve son dakika gelişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Bolu seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yakından takip ediliyor. Bolu yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Bolu belediye başkanının kim olacağı merak ediliyor. Bolu’da Cumhur İttifakı adayı Fatih Metin mi? Millet İttifakı adayı Tanju Özcan mı Başkan olacak. İlçelerde ve beldelerde son durum, oy oranları ve kazananlar. Hepsi ve daha fazlası sitemizde olacak.

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Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 13:57