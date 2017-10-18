Haber; Kasım Şahin

İlimiz Mudurnu İlçesinde ikamet eden 23 yaşında olduğu öğrenilen T. D. İsimli genç bayanın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik’in Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Çevik’in hakkındaki suçlamanın ‘Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ olduğu bildirildi.

Öte yandan konu dün Ak Parti İl Başkanlığına iletildiği ve Çevik hakkında İl Başkanı Nurettin Doğanay tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında…