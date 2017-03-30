Yaklaşık 8 yıldır her hafta Perşembe günlerini hasta ziyaretlerine ayıran Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bu hafta da 15 kişiyi evlerinde veya tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce organize edilen program dâhilinde bir araya geldiği hastalarla yakından ilgilenerek "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan ve Regaip Kandillerini kutlayan Yılmaz, ayrıca dertlerini dinlediği ailelere de üzerinde kişisel telefon numarası olan kartvizitini vererek her hangi bir istekleri olduğunda çekinmeden kendisini arayabileceklerini söyledi.

Engelli Oğuzhan'a tablet hediye etti

Yoğun geçen ziyaret trafiğinde duygusal anlar da yaşanırken; Yılmaz, Sağlık Mahallesi'nde ziyaret ettiği 13 yaşındaki zihinsel engelli Oğuzhan Erkan'a tablet bilgisayar ve oyuncak araba armağan etti. Çok istediği tablet bilgisayarına kavuşan Oğuzhan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın jesti karşısında büyük mutluluk yaşarken, engelli gencin babası Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Devletin tüm kurumları ile vatandaşının yanında olduğunu belirten Yılmaz da "Merak etmeyin. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.

Başkan Yılmaz’a bu haftaki ziyaretlerde Sağlık İl Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şevki Erkal, İdari İşler Başkanı Taner Laçin, Tıbbi Hizmetler Başkanı Erdal Dilekçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Songül Yorgun, belediye kurum hekimi Gülsüm Öncü ve AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yeşilbağ da eşlik etti.