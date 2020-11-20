Belediye Başkanına koronavirüs şoku

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde etkisini her geçen gün artıran koronavirüs belediye başkanlarının yakasını bırakmıyor. Son olarak geçtiğimiz gün Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak’ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından bir belediye başkanı daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Mudurnu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Covid19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanımız Necdet Türker'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına ve devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 14:14