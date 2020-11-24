Belediye Başkanının acı günü

Haber: N. Halid Altundal
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın babası Hacı Durmuş Allar hayatını kaybetti. Başkan Allar babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Allar, “İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Bizleri yetiştiren, cemiyet içine katan ve bugünlere getiren biricik babam Hacı Durmuş Allar'ı kaybettik. Merhum Babam'a Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim merhametiyle muamele etsin” ifadelerine yer verdi.
Merhum Hacı Durmuş Allar’ın cenazesi, öğleden önce Aksu Düğün Salonu karşısındaki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Çayören Köyü Mezarlığına defnedildi.Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 11:30