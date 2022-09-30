Belediye başkanlarından mazeret

Haber: C. Kutay Aykan

CHP’li Belediye Başkanları yıl içerisinde buluşup, istişarelerde bulunmaya devam ediyorlar. CHP’li başkanlar bu defa Çanakkale’de bir araya gelecekler. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Çanakkale’de farklı programlara katılacak olan başkanlardan fire verenler oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu gerçekleşecek olan toplantıya mazeret bildirerek katılamayacaklarını deklere ettiler.