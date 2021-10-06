Belediye binasına dev pankart asıldı

Haber: Ceylan Beykoz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde Amerika’ya ateş püskürdü. Amerika’dan Türkiye’ye dost olmayacağını belirten Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamayan Amerikan yetkililerine seslendi. Amerika’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Amerika’dan hiçbir devlet yetkilisinin karşılamamasını kınayan Tanju Özcan, Ekim ayı Belediye Meclisi 1. Oturumunda, ABD’yi kınayan önerge vermişti. Başkan Özcan önergenin aynı zamanda da İngilizce’ye çevrilip Amerikan Yetkililerine verileceğini söylemişti. Belediye Başkanı Özcan şimdi ise Belediye Binasına dev pankart astırarak önergeyi kamuoyunun gözleri önüne serdi.
“HÜKÜMETE SESLENİYORUZ”
Pankarta, “Hükümete sesleniyoruz. ABD yönetimince Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıklar esasen Türk Milleti’ne yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, ABD’nin sömürgesi değildir. Türkiye, ABD’den başka kimseye hizmet etmeyen NATO’dan ayrılmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri derhal kapatılmalıdır. Dünya beşten, Türk Milleti ABD’den büyüktür” ifadeleri yer aldı.
Bolulu vatandaşlar pankarta yoğun ilgi gösterdi.