Belediye borçları yapılandırmak için tarih verdi



Haber: Erdal Tanrıverdi

09 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun’ çerçevesinde Bolu Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçlarını yeniden yapılandırıyor.

Bolu Belediyesi’ne borcu bulunan tüm vatandaşlar, söz konusu tarihe kadar başvuru yapmaları halinde borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebiliyorlar.

Kanundan yararlanmak isteyenler 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar E-Belediye üzerindeki “7326 Yapılandırma Başvuru” ekranı üzerinden veya Bolu Belediyesi’ne bizzat müracaat ederek yapılandırmadan faydalanabilirler.