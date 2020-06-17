Belediye çalışmalara ara vermiyor

Haber: BMA

Göynük Belediyesi, bir yandan koronavirüs mücadelesine devam ederken öte yandan ilçenin güzelleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalar kapsamında ilçenin muhtelif orta refüj ve park bölgelerinde farklı türlerde bitkilerin dikimini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çankaya yaptığı açıklamada, “Sakin şehrimiz, şirin ilçemiz Göynük’te belediye olarak çalışmalarımızı belirlediğimiz program dahilinde sürdürüyoruz. Gerek küresel salgın koronavirüse karşı gerekse de ilçemizdeki sorunlara karşı büyük emek sarfeden personelimiz, ilçemizin gelişip güzelleşmesi adına vatandaşlarımızdan gelen önerileri bizimle paylaşıyor. Birim müdürlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde uygun gördüğümüz çalışmaları ilçemizde gerçekleştiriyoruz” dedi.