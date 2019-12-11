“Belediye depolarına hırsız girdi"

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Aralık ayı 2. Birleşiminde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hizmet kusuru itirafında bulundu. Toplantının ana gündem maddelerini görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye depolarına hırsız girdiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında Başkan Özcan, “Depolarımız güvende değildi. İki kez hırsız girdi depolarımıza ben göreve geldikten bu yana. Suç duyurusunda bulunduk bunlarla ilgili, araştırma yapılıyor. Ama maddi değer yüksek olan elektrik malzememiz çalındı iki kez. Burada elbette camı açık bırakırsan… Dolayısıyla bizim camımız kapımız açıktı, kapatmaya çalışıyoruz. Öyle de bir hizmet kusuru var burada” ifadelerini kullandı.