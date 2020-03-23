Belediye ekipleri bankları kaldırıyor

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı ilimizde Bolu Belediyesi tarafından alınan tedbirler genişletiliyor. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından sıkı tedbirler uygulanırken Başkan Tanju Özcan, birçok vatandaşın yasağa uymadığını belirterek “evde kalın” çağrısında bulunmuştu.

Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşlara karşı önlem almak isteyen Bolu Belediyesi, şehrin genelinde bulunan bankları sökmeye başladı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde belediye önünden başlayan bank söküm çalışmalarının park ve bahçelerde de yapılacağı öğrenildi.