Haber: BMA

At Yaylası’nda yaralı halde bulunan bir Yılkı atı, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri hekimleri tarafından tedavi edildi. Bilinmeyen bir sebeple arka ayaklarından yaralanmış halde bulunan ve yürüyemeyen at veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek eski sağlığına kavuşturuldu.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada ise, “Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine At Yaylası’nda bulduğumuz hamile ve arka ayaklarından yaralı olan Yılkı atına yerinde müdahale yaparak onu eski sağlığına kavuşturduk. İhbar olmasaydı bu at belki de birkaç gün içerisinde ölümle karşı karşıya kalacaktı. Onlarda birer can taşıyor ve birçoğu ufacık bir operasyonla eski sağlıklarına kavuşuyor. Bu sebeple bu olayda olduğu gibi her hayvan yaralanmalarında vatandaşlarımızdan büyük duyarlılık bekliyoruz. 444 26 58 numaralı ücretsiz hattan vatandaşlarımız her zaman bizlere ulaşabilirler” diye konuştu.