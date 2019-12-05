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Belediye filosuna 2 yeni araç daha eklendi

​​​​​​​Gerede Belediyesi,  vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için araç parkını genişletmeye devam ediyor. Belediye, aldığı 2 adet yaprak üfleme aracını araç filosuna ekledi.

Belediye filosuna 2 yeni araç daha eklendi

Haber: BMA

Araç filosuna eklenen yaprak üfleme makinası ile ana cadde, sokaklar ve parklardaki yaprakların ve kaldırımların temizliği yapılacak. Yaprak üfleme makinaları bu haftadan itibaren belirlenen güzergâhlarda sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Makinaların pratik ve hızlı çalışması ile beraber ana cadde, sokaklar ve parklar temiz bir görüntüye sahip olacak.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Belediye olarak amacımız hemşehrilerimize hizmet üretmek, araç filomuza kazandırdığımız yaprak üfleme araçlarımız hem pratik, hem hızlı bir şekilde çalışma sağlıyor. Personelimizin de işini kolaylaştıracak ve hızlandıracak zamandan tasarruf sağlayacak olan makinalarımız ile personelimiz sabah saatlerinden itibaren Ana Cadde, Sokaklar ve Parklarımızda çalışmalarını yapacaklar. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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