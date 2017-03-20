Haber: Kasım ŞAHİN

Taksinin düştüğü çukurun Bolu Belediyesine ait olduğu belirlendi. Çukur tartışmasına son nokta konuldu. Olay, önceki gece 01.30 solarında meydana gelmişti. Gölyüzü Kavşağı mevkiinden D 100 Yan bağlantı yolu aşırı yağmur yağışı yüzünden asfalt bulunmayan kısmında çökme meydana geldi. D – 100’den İstanbul istikametine dönen 14 T 0019 plakalı ticari aracın sürücüsü Kenan Sezer yolun çöktüğünü fark etmeyince araç yolda oluşan iki metre çapında ve bir buçuk metre derinliğindeki çukura düşmüştü. Neye uğradığını anlayamayan sürücü Kenan Sezer araçtan güçlükle çıkabilmişti. Kazada büyük bir şans eseri kimse yaralanmazken, araç düştüğü çukurdan vinç yardımı ile çıkarıldı.

Ancak, o gece çukurun Karayollarına mı? Yoksa Belediyeye mi? Ait olduğu tartışmaları başladı. Kesin sonuç ise dün sabah ortaya çıktı. Bolu Belediyesinin kanalizasyon çalışması için kanal açtığı ve kanalın üstüne ise mucur atıldığı, yağan yağmurlar nedeniyle mucurun kayma yaparak, üzerine ağırlık basınca çöktüğü ortaya çıktı. Yani, çukurun Karayollarına değil Bolu Belediyesi’ne ait olduğu kesinleşti. Belediye ekipleri kaza sonrası sabahın erken saatlerinde kepçeyle bölgeye gelerek, çukurun kapatılması ve sağlamlaştırılması için çalışma başlattı. Ayrıca, çukura düşen ticari takside oluşan zararın da belediye tarafından ödeneceği belirtildi.