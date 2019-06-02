Belediye hayırsever çocukları bir araya getirdi

Haber: Esra Öztürk

Hayırsever Nesiller projesine destek amacıyla bir araya gelen çocuklar topladıkları giysi ve oyuncakları 60.Yıl Ortaokulu Müdürü İsmail Lekesiz ve görevli öğretmenleriyle birlikte hayır çarşısına gelerek teslim ettiler.Projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar hayır çarşısını gezerek görevlilerden detaylı bilgiler aldılar. Kültür Sosyal İşler Müdürü Güler Mert’te öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür belgesi taktim etti.İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi gören Bolu Belediyesi, önderlik ettiği ‘Hayırsever nesiller’ projesi ile öğrencilere toplum konusunda duyarlılık kazandırmak ve hayırsever bir nesil inşaa etmeyi amaçlıyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 16:59