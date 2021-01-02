Belediye hayvan ambulansı Hızır gibi yetişti

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu’da yaşayan hayvan dostu duyarlı vatandaşlar Mustafa CihadÜmütlü ve Yusuf Ümütlü market dönüşü yaralı bir kedi buldular. Patisinden yaralanan ve yürüyemeyen kedi için Bolu Belediyesi Veteriner İşlerini arayan duyarlı vatandaşlar hayvan ambulansını çağırdılar. Olay mahalline 10 dakika gibi kısa bir sürede intikal eden hayvan ambulansı, yaralı kediye müdahalede bulundu.

Mustafa CihadÜmütlü yaralı kediyi gördüklerinde yürüyemediğini fark ederek, Bolu Belediyesi ekiplerine haber verdiklerini söyledi. 10 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine gelen ambulansı beklerken kediye mama veren hayvan severler, hayvanın işlemleri bitip tedavisi için ambulansın olay yerinden ayrılmasına kadar olay yerinde beklediler. Belediye’nin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini söyleyen vatandaşlar, Belediye ekiplerine teşekkür ettiler.