Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyesi, 2009 yılından bu yana ‘Eğitime %100 Destek’ projesi kapsamında belirlenen şartları taşıyan Bolu merkez ilçedeki lise ve dengi okullardan mezun olarak 4 yıl ve üzeri örgün eğitim üniversitelerden birine kayıt yapanların yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilere de diz üstü bilgisayar dağıtıyor. Bolu Belediyesi, bu yılda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımlarıyla 10 Şubat 2018 Cumartesi günü Karaçayır Nikâh Salonu’nda öğrencilere dizüstü bilgisayarları dağıttı.

LAPTOPLAR SOSYAL MEDYADA SATIŞA ÇIKTI

Bu yıl 1024 adet dizüstü bilgisayar Bolu Belediyesi tarafından öğrencilere verildi. Bazı öğrenciler ise üzerinde ‘Bolu Belediyesinin hediyesidir’ yazılı olmasına rağmen dizüstü bilgisayarları sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Sosyal medyada yer alan ikinci el eşya satışlarının yapıldığı ilan sayfalarında öğrenciler, dizüstü bilgisayarların fotoğraflarını paylaşarak 800 ila 950 TL arasında satmaya çalışıyor. Öğrencilerin dizüstü bilgisayarları ihtiyaç fazlasından mı yoksa paraya ihtiyaç olduğundan mı satışa çıkardıkları bilinmiyor. Ancak yetkililer bundan sonra dizüstü bilgisayarları herkese değil gerçekten ihtiyaç sahibi öğrencilere vermelidir.