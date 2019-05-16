Belediye iftarları devam ediyor

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Salıbeyler Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Salıbeyler Mahallesi Sosyal tesisleri bahçesinde düzenlenen iftarda Başkan Özcan vatandaşların masalarına giderek Ramazan ayını kutladı.

Akşam Ezanın okunmasının ardından mahalle sakinleri oruçlarını açtı. İftar yemeğinin ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan bir teşekkür konuşması yaptı. Salıbeyler Mahallesi sakinlerine seçimlerde göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Başkan Özcan ayrıca mahalle iftarına sponsor olan ERPA Gıda şirket yöneticisi Ömer Sayın’a teşekkür etti.