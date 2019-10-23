Belediye ihaleyle dükkan ve arsa satacak

Bolu Belediyesi, yapımı devam eden Belediye İş Merkezindeki 7 dükkan ve çeşitli yerlerdeki arsalar için ihaleye çıktı. İhale 5 Kasım Salı günü Bolu Belediyesi’nde yapılacak.

Belediye ihaleyle dükkan ve arsa satacak

Haber: Birol Ertunç

Resmi Gazetenin 23 Ekim 2019 tarihli sayısında yayınlanan ilana göre Bolu Belediyesi 7 dükkan ve 5 arsa için satış ihalesine çıkacak. İlana göre Belediye Hizmet Binası yanında bulunan iş merkezindeki 7 dükkandan 1’i kapalı teklif usulü olmak üzere ihale ile satışa sunulacak. Dükkanların toplam muhammen bedeli ise 5 milyon 870 bin TL.

Bolu Belediyesi tarafından verilen ihale ilanında ayrıca 1’i Karaköy Mahallesinde, 2’si Paşaköy Mahallesinde, 1’i Salıbeyler Mahallesi ve 1’i de Çakmaklar Mahallesinde olmak üzere 5 arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazın da satışı yapılacak. Söz konusu arsa ve tarlaların toplam muhammen bedeli ise 3 milyon 180 bin TL.

5 Kasım Salı günü saat 14.00’te Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale sonucu dükkanlar ve arsaların satışı gerçekleştiği takdirde Bolu Belediyesi 9 milyon 50 bin TL gelir elde edecek. İhaleye katılmak isteyenlerin istenen belgeler ve koşulları 23 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete veya Bolu Belediyesi resmi internet sitesinden öğrenebilecekleri bildirildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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