Belediye ihaleyle dükkan ve arsa satacak

Haber: Birol Ertunç

Resmi Gazetenin 23 Ekim 2019 tarihli sayısında yayınlanan ilana göre Bolu Belediyesi 7 dükkan ve 5 arsa için satış ihalesine çıkacak. İlana göre Belediye Hizmet Binası yanında bulunan iş merkezindeki 7 dükkandan 1’i kapalı teklif usulü olmak üzere ihale ile satışa sunulacak. Dükkanların toplam muhammen bedeli ise 5 milyon 870 bin TL.

Bolu Belediyesi tarafından verilen ihale ilanında ayrıca 1’i Karaköy Mahallesinde, 2’si Paşaköy Mahallesinde, 1’i Salıbeyler Mahallesi ve 1’i de Çakmaklar Mahallesinde olmak üzere 5 arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazın da satışı yapılacak. Söz konusu arsa ve tarlaların toplam muhammen bedeli ise 3 milyon 180 bin TL.

5 Kasım Salı günü saat 14.00’te Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale sonucu dükkanlar ve arsaların satışı gerçekleştiği takdirde Bolu Belediyesi 9 milyon 50 bin TL gelir elde edecek. İhaleye katılmak isteyenlerin istenen belgeler ve koşulları 23 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete veya Bolu Belediyesi resmi internet sitesinden öğrenebilecekleri bildirildi.