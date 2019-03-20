Belediye, inadına yıkmaya çalışıyor

Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Gölyüzü Mahallesi, Şehit Kani Caddesi üzerinde bulunan, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş tarihi Katırcı Hanı, yol genişletmek amacı ile Bolu Belediyesi tarafından yıkılarak 7 metre geriye yeniden yapılmak isteniyordu. Konuyla ilgili olarak Bolu Belediyesi, Bolu Valiliği, CİMER ve Koruma Kurulu’na resmi yazılarla başvuran Sebilci Bolu Kültür Derneği bir sonuca ulaşamamış ve Bolu’nun tescilli son hanının yıkımdan kurtarmak amacıyla 20 Eylül 2018’de Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na karşı dava açmıştı. Açılan dava sonucunda mahkeme uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için taşınmaz başında keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasını istedi. Mahkeme kararına göre geçtiğimiz gün Katırcılar Hanında keşif yapıldı.

Keşife hakim, beş kişiden oluşan bilirkişi heyeti, Sebilci Bolu Kültür Derneği yetkilisi,

Bolu Belediyesi İmar Müdürü, teknik elemanları ve Bolu Belediyesi avukatı, Koruma Kurulu Müdürü, teknik elemanları ve Kültür Bakanlığı avukatı, Müze Müdürlüğü yetkilisi katıldı. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından heyet Ankara’ya döndü.

Yaşanan süreçle alakalı açıklamalarda bulunan Sebilci Bolu Kültür Derneği yetkilileri şunları söyledi: “Bolu’yu yönetmek için seçime giren bütün adaylar, Katırcılar Hanı’nı yıkmayacaklarını ve yerinde koruyacaklarını açıkladıkları halde belediyenin yakın zamanda davaya müdahil olması ve seçime 12 gün kala yapının yıkılması konusunda bu kadar ısrarcı davranması düşündürücüdür.

“BOLU TARİHİ VE TURİZMİNE KAZANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR”

Katırcılar Hanı’nın yıkılmasının talebinin gerekçesi olan mevcut yolun genişletilerek geliş gidiş haline getirilmesi hakkında Bolu’da görüştüğümüz teknik kişiler; oldukça yoğun trafiği olan ve bazı kavşaklarda sıkışan Bolu’nun tek ringine yeni bir arter eklemek, bu noktada trafik ışığı koymak, trafik akışını aksatacak, ringin mevcut yoğunluğunu arttıracak ve diğer bölgelerde sıkışmalara neden olacağını, bu nedenle yol genişlemesinin gereksiz olduğunu belirtmişlerdir. Bununla beraber hiçbir gerekçe Bolu’nun kalan orijinal son han yapısının yıkılmasının gerektirmez. Katırcılar Hanı, Bolu’nun tarihi han mimarisinin ve Katırcı esnaf birliği ‘Mekkare ‘ kültürünün son örneğidir. Türkiye’deki ve dünyadaki diğer örnekleri gibi konaklama fonksiyonunda restore edilerek, bizden sonraki kuşaklara verilmek üzere bize emanet edilen bu yapının yıkılmadan yerinde restore edilerek Bolu tarihi ve turizmine kazandırılması gerekmektedir.”

“BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELİDİR”

Sebilci Bolu Kültür Derneği yetkilileri açıklamalarının sonunda ise seçimlere az bir süre kaldığına dikkat çekerek, “12 Günlük yönetim süresi kalmış olan mevcut belediye yönetimi giderayak, ihtiyaçtan ziyade büyük bir inatlaşma içerisine girerek Katırcılar Hanı ile ilgili giriştiği bu eylemden bir an önce vazgeçmelidir. Büyük bir tarihi hataya düşmeden 12 gün sonra seçilecek olan yeni başkana ve yönetime Katırcılar Hanı ile ilgili verilecek nihayi karara bırakmalıdır” dediler.