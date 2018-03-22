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22 Mart 2018 Perşembe
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    • Belediye iş yerlerini satışa çıkardı

    Bolu Belediyesi Yeni Binası binası yanında bulunan A bloktaki taşınmazları satışa çıkardı. İhalenin toplam muhammen bedeli ise 12 milyon 166 bin 900 TL.

    22 Mart 2018 Perşembe 12:18
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    Belediye iş yerlerini satışa çıkardı
    Haber: Kasım Şahin

    Bolu Belediyesi, Büyükcami Mahallesi’ndeki 10 dükkanı ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 12 milyon 166 bin 900 TL olarak belirlenen işyerlerinin ihalesi 3 Nisan’da yapılacak. 22 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ihale duyurusunda, “Bolu İli Merkez İlçesi Büyükcami Mahallesi Yeni Belediye Binası yanında bulunan A Bloktaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36, 37 maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır. Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca 03/04/2018 Salı günü Saat 14.00 ve mütakiben Bolu Belediye Meclis Salonunda ihale ile satılacaktır. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250 TL (iki yüz elli TL) ücret karşılığında satın alınabilir” ifadeleri kullanıldı. İhaleye katılacaklar ihale detaylarını 22 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’den öğrenebilirler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Yeni, Binası, Binası

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