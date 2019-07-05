Belediye işçi alacak

HABER:AYSUN BEYKOZ

Gökçesu Belde Belediye Başkanlığı, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre beden işçisi kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihi olan 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihine kadar iş ilan numarasıyla beraber İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerektiği belirtildi. Gökçesu Belediye Başkanlığı beden işçisi alımı için adaylarda aranan şartlar arasında; ilköğretim mezunu olmak, en az 18 yaşında olmak, Bolu Mengen’de ikamet ediyor olmak yer alıyor. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005050280 olarak belirlendi. Diğer beden işçisi alımında adayların; ilköğretim mezunu olması, en az 18 yaşında olması, Bolu Mengen’de ikamet ediyor olması gerekiyor. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005050328 olarak belirlendi.

İşe alımlar kurayla yapılacağı ve kuranın 16 Temmuz 2019 Salı tarihinde 14:00 - 15:00 saatinde Gökçesu Belde Belediye Başkanlığı hizmet binası adresinde gerçekleşeceği öğrenildi.