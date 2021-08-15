Belediye İşçileri İlhami Yurt dedi

4 adayın girdiği seçimlerde en yüksek oyu alan İlhami Yurt Belediye İş Sendikası Başkanı oldu.. Geçtiğimiz aylarda Sinan Ay'ın görevden alınmasıyla Genel Merkez tarafından atama ile başkanlık görevini yürüten İlhami Yurt seçimlerde diğer 3 adayı geride bırakarak Belediye İş Sendikası Bolu Şube Başkanı seçildi..

Yeni seçilen Belediye İş Sendika Başkanı İlhami Yurt; "Seçimlerin hayırlı olmasıni diliyor destek veren vermeyen tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde inşallah işçi kardeşlerimizle birlik beraberlik içerisinde görevimizi yürüteceğiz. İşçi kardeslerimizin her zaman yanında dimdik ve iyi niyetli olacağız. Yaşasın Belediye İş, yaşasın örgütlü güç"dedi.