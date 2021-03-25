Belediye işçilerine müjde

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi’nin personel şirketi olan Bolu’yu Seviyorum A.Ş. bünyesinde çalışan işçilere yönelik Belediye İş Sendikası ile 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile birlikte, 2020 yılında 2.400 TL olan en düşük maaşlı işçinin maaşı 3.355 TL’ye çıktı. Tüm maaşlara ortalama %40’lık bir zam yapılan sözleşme ile Bolu Belediyesi’nde çalışan işçilerin ortalama maaşı ise 3.700 TL oldu. Buna ek olarak tüm maaşlara 2022 yılı Ocak ayında %6 ve 2022 yılı Temmuz ayında %6 olmak üzere toplam %12’lik bir zam daha uygulanacak.

“BOLU İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Toplu iş sözleşmesinin imza töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “İmkânlarımız doğrultusunda sizler için elimizden geleni yaptık. Bu sene Bolu Belediyesi’nin atak yaptığı bir yıl olacak ve sizden de büyük özveri bekliyorum. Herkes elinden gelenin fazlasını yapacak ve Bolu için çok ama çok çalışacağız. Bu sözleşme 2021-2023 yıllarını kapsayan 2 yıllık bir sözleşme. 2023 yılında hayal bile edemeyeceğiniz bir zam daha yapacağız ama bende sizden az önce söylediğim gibi çok çalışmanızı bekliyorum” dedi.

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından Bolu Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında oluşturulan sözleşme imza altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 10:12