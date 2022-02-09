Belediye işçisi evinde ölü bulundu





İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Şahin’in ölüm haberini alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, olayı öğrenir öğrenmez hemen olay yerine gitti. Yetkililerden bilgi alan Özdemir, “Sayın Belediye Başkanımız Özcan’ın talimatıyla hemen çalışanımızın evine geldim. Personelimizin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Nursel Şahin’in vefatından dolayı büyük üzüntü yaşıyoruz. Başkanımızda gerekli talimatları verdi. Ailemize her türlü yardımı yapacağız. Başımız sağ olsun” dedi.

Olayla ilgili gelişmeler az sonra.