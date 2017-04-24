Haber: BMA

Bolu Belediyesi’nde görevli personellere Bolu Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından eğitimler verilmeye devam ediyor. Yönetmelik gereğince tehlike sınıfına göre 1,2 ve 3 yılda bir verilmesi gereken eğitimler kapsamında geçtiğimiz günlerde, İtfaiye Müdürlüğü toplantı salonunda Bolu Belediyesi’nin “çok tehlikeli” sınıfta yer alan müdürlüklerde çalışan personellerine ‘Temel Konular ve Teknik Konularla İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi.

Verilen eğitimde 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince personel çalıştıran kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde, iş güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesinin yasal zorunluluk olduğu belirtildi. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi, ayrıca alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına, çalışanlar tarafından katılım sağlanmasının son derece önemli ve yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

Belediye İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından verilen eğitimlerin amacının yasal zorunlulukları yerine getirmekten çok Bolu Belediyesi’nde çalışan bütün personellerde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü” oluşturmak olduğu ifade ediliyor.