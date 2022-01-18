Belediye kar altında kaldı

Sokakların temizliğinden birinci derecede sorumlu olan Temizlik İşleri Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ve aynı zamanda Fen İşleri Müdür Vekilliği görevini yürüten Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın sessizliğini korumaya devam ediyor. Şehrin temizliğinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Özaydın’dan çıt çıkmazken, Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir her gün ayrı açıklama yapmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar şehrin her yerinden sokak görüntülerini sosyal medyada nahoş eklentilerle paylaşırken, belediye yetkililerini çalışmalarımız devam ediyor söylemleri vatandaşı tatmin etmiyor.