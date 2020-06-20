Belediye, kediyi öldüren sürücüye ceza kesti

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Bolu’da bir kediye aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürüye 2 bin TL ceza kesildi. Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Bahar Sokak’ta ilerleyen 14 BU … plakalı araç, yoldan geçen kediye çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından çevredekiler Bolu Belediyesi’nden yardım istedi. Belediye ekipleri hızla bölgeye gelerek, kedinin öldüğünü tespit etti. Belediye ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, aracı kullanan İ.U. ulaştı. Ekipler, kediye çarptıktan sonra hızla kaçan sürücü İ.U’ya 08.10.2019 tarih ve 2019/373 sayılı Belediye Meclis Kararı’nın 5. maddesi doğrultusunda 2.000 TL para cezası kesti.

“CAN DOSTLARIMIZA YÖNELİK HİÇBİR EYLEM CEZASIZ KALMAYACAKTIR”

Konuya ilişkin Bolu Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Bahçelievler Mahallesi Bandakçıoğlu Sokak’ta 14.06.2020 günü 14 BU … plakalı araç, yoldan geçen kediye çarparak, olay yerinden kaçmıştır. Görgü tanıklarının olayı tarafımıza iletilmesinin hemen ardından ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, yapılan incelemede ne yazık ki kedinin hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Yine görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan araç sürücüsü İ.U.’ya ulaşılarak, geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarını korumak amacıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek almış olduğumuz 08.10.2019 tarih ve 2019/373 sayılı Belediye Meclis Kararı’nın 5. maddesi doğrultusunda 2.000 TL para cezası uygulanmıştır. Bolu Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızı korumak ve kollamak bizim en önemli görev ve sorumluğumuzdur. Bizlere emanet olan can dostlarımıza zarar vermeye yönelik yapılan hiçbir eylem cezasız kalmamıştır ve kalmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur.”