Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi’nde gündem maddelerinde biri olan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi ile masaya yatırılan yıllık olarak araç başına ödenen çalışma ruhsatı bedelinin kaldırılması konusu Bolu Belediyesi’nin haklarından vazgeçmesi ile karara bağlandı. Yıllık olarak Bolu Belediyesi’nin şoförlerden talep ettiği 1000 bilet yerine artık 100 bilet alacak. Bu iyileştirme ile şoförler 250 – 300 TL’lik zarardan kurtarılacak.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz “Bolu Belediyesi olarak hem vatandaşın hem de şoförlerimizin rahat etmesi açısından bu kararı aldık. Böylece herkes bu konudan istediğini aldı” ifadelerini kullandı.