Belediye kilitli parke çalışması başlattı

Haber: BMA

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde Belediye, mahalle arası yollarda kilitli parke çalışması başlattı. Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Madampaşa Mahallesinde başlayan çalışmaları Belediye Başkanı Tahsin Özcan da yerinde takip etti. Ekipler çalışmaları kısa sürede tamamladı. Başkan Özcan, “Beldemiz Madampaşa Mahallesi kilitli parke taşı döşeme çalışması sonlanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı günlerde kullanmasını dileriz. Kilitli parke çalışmalarımızı beldemizin muhtelif bölgelerinde devam ettireceğiz” dedi.