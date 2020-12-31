Belediye kışa hazır

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi kış ayında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 50 kişilik deneyimli kadrosu ve çok sayıda ekipmanıyla saha çalışmalarını başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 50 personel ve 21 araç, karlı günlerde il genelinde farklı noktalara konuşlanacak. Bolu Belediyesi’nde ekipler 7 gün 24 saat mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılması için hummalı bir çalışma yürütecek. 3 adet greyder, 4 adet bıçaklı tuz atan kamyon, 1 adet sadece tuz atan kamyon, 2 adet sadece bıçaklı kamyon, 2 adet elle tuz atabilen kamyonet, 1 adet solüsyon atabilen bıçaklı kamyonet ve 8 adet kazıcı yükleyici karla kaplanan yolları temizleyecek, cadde ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışacak. Buzlanan yollara serpilmek üzere 350 ton tuz da hazır halde bulunduruluyor