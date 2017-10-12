Özel Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Toplantısı, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Mecliste Çeşitli İşler, Plan ve Bütçe, Teftiş Murakabe, İmar Komisyonu’ndan gelen maddeler oylamaya sunuldu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise mecliste vatandaşı ve inşaat sektörünü ilgilendiren önemli haberi verdi. Yılmaz, belediye olarak inşaat işine başladıklarını söyledi. Bolu Belediyesi ilimiz Köroğlu, Gölyüzü’nde konut yapımına başlayacak. Toplam 150 metrekarelik alana 50 konut yapılması planlanırken, Başkan Yılmaz hedefin yılda 350 konut olduğunu söyledi.

TAKASLARDA KULLANILACAKLAR

Yapılan konutlar takaslarda kullanılacak. Başkan Yılmaz’ın açıklamasına göre Bolu adasında ev ve arazisini vermek istemeyen vatandaşa bu konutlar takas yolu ile teklif edilecek. Takas yolunda kullanılacak dairelerin ise inşaatına en yakın zamanda başlanacak.