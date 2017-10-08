Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Toplantısı, geçtiğimiz Perşembe günü Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Birim müdürlüklerinden gelen 10 maddenin görüşüldüğü ve meclis üyelerine söz verildiği toplantıda Bolu Belediyesi’nin toplam 14 milyon 500 TL kredi başvuru yapılmasına karar verildi.

Birim müdürlüğünden gelen maddeye göre Belediye Kanunun 18. Maddesi (d) bendine istinaden Tabiatın Kalbi Köroğlu Diyarı Tic. A.ş.’NİN devam eden işleri ve planlanan yatırımları doğrultusunda 10 Milyon TL yurtiçi bankalardan borçlanabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Maddenin yapılan oylaması Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri’nin muhalif oylarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

Öte yanda diğer bir maddede Köroğlu Parkı’nda yapılmakta olan Köroğlu Müze ve Kaide binası üzerine yapılacak İller Bankası A.Ş.’den 4 milyon 500 TL kredi talebi için Alaaddin Yılmaz’a yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.