Belediye kurban bağışı alacak

Haber: C. Kutay Aykan

11 Ağustos Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde Bolu Belediye Başkanlığı da ihtiyaç sahipleri için harekete geçti. Bolu Belediyesi yaptığı duyuru ile kurban bağışı alacağını paylaştı. Belediyeden “Kurban paylaşmaktır. Kurban bağışlarınızla sizde yardım elinizi uzatın” notuyla yapılan duyuruda gerçek ihtiyaç sahiplerinin yapılacak kurban payı bağışlarını beklediği ifade edildi.

Bağış bedelinin 850 TL olarak belirlendiği duyuruda bağış için 217 25 15 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği ve Halk Bankası 0256 Bolu Şubesi, 0700 0037 hesap numaralı, TR 570001 2009 2560 0007 0000 37 İBAN nolu banka hesabına da bağış yatırabileceği belirtildi.

Ayrıca bayram boyunca 07-00-19.00 saatleri arasında kurban bağışı yapılabileceği de duyuruda ifade edildi.