Belediye malına bile zarar vermeye başladılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkemizde yaşayan Suriye uyruklu 1 milyon kişinin geri gönderileceği açıklamasının ardından ilimizde yaşan Suriye uyruklu vatandaşlar, belediye malına zarar verdiler. Son günlerde özellikle büyük metropollerde gerçekleştirdikleri olaylarla gündeme damga vuran Suriyeli gençler Bolu’da boy göstermeye başladılar.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde ikamet eden 3 Suriye uyruklu genç, Bolu Belediyesi tarafından, yardıma muhtaç kişilere destek olmak üzere oluşturduğu giysi kumbarasının kapağı parçalandı ve kumbara içerisindeki giysiler çıkartılarak, sağa sola atıldı. Bu durumu gören Sümer Mahallesi sakinleri, Suriyelileri uyarmasına rağmen Suriyeli gençler bu duruma aldırış bile etmedi.