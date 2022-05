Belediye malına bile zarar vermeye başladılar

Bolu’da ikamet eden Suriye uyruklu 3 genç Bolu Belediyesi tarafından oluşturulan yardıma muhtaç vatandaşların faydalanması için giysi kumbarasını parçaladılar. Bu anlar an be an kameralara yansıdı.