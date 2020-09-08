Belediye Meclis Üyesi ebediyete uğurlandı

Haber: C. Kutay Aykan

15 Temmuz Gazisi AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Demir, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Geredeli Hüseyin Demir’in cenazesi toprağa verilmek üzere ilçeye getirildi. 15 Temmuz Gazisi Demir’in cenaze törenine AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı beyefendi, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Demir’in cenazesi kılınan namazın ardından Dursunfakı Köyünde toprağa verildi. Başkan Allar, Demir için yayınladığı taziye mesajında, “Vatan söz konusu olduğunda 15 Temmuz hain darbe girişiminde kurşunlara kendini siper ederek Gazi olan hemşehrimiz Altındağ Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Demir kardeşimizi geçirdiği kalp krizi neticesinde kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, dost ve akrabalarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.