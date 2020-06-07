Belediye Meclisi toplanıyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği belediye ve il genel meclisi toplantılarının olağanüstü bir durum olmadığı sürece gerçekleştirilmesi ertelenmişti. Virüsün ülkemizdeki seyrinin düşüşe geçmesi ile birlikte atılan normalleşme adımları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu da toplantılarına başladı. TBMM’nin olağan toplantılarının başlaması ile gözler Belediye ve İl Genel Meclisi toplantılarına çevrilmişti.

Normalleşme adımları ile Bolu Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısını olağan bir şekilde gerçekleştireceği öğrenildi. 8 Haziran Pazartesi günü saat 17.30’da başlayacak toplantıda Encümen üyeleri belirlenecek. Komisyonlara üye seçiminin yapılacağı toplantıda ayrıca 2019 yılı faaliyet raporu görüşülecek, Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilecek.

2019 mali gelir-gider kesin hesabı ile taşınır mal hesap cetvellerinin görüşülüp karara bağlanacağı Haziran ayı meclis toplantısında imar tadilat başvuruları ile birim müdürlüklerinden gelen evraklar da görüşülecek.