Belediye Meclisi’nde FETÖ’cü tartışması

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediye Meclisi Ekim ayı birinci oturumunda, mülkiyeti Bolu Belediyesi’ne ait ilimiz Merkez ilçesi Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi’nde bulunan Mehmet Akif Kültür Merkezi Hizmet Binası’nın, Bolu Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne 30 Haziran 2023 yılına kadar ücretsiz tahsisi konusu görüşüldü.

OKONTRATI GÖNDERECEĞİM

Oylama öncesi, tahsis edilecek yer ile ilgiliTanju Özcan’ın “Nikah salonun arkasında bulunanve eski başkan zamanında FETÖ’cülerekiralanan okul yeri”tarifine AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Uğur Akbay itiraz edince, mecliste tartışma yaşandı. Sadece yer tarifi yaptığını ifade eden Özcan, “FETÖ’cü yapılanmanın bir anaokulu vardı orada. Ben yeri tarif ediyorum. Yalan mı söylüyorum? Yok muydu orada öyle bir yer? Vardı” dedi.Yere ilişkin kira kontratını göndereceğini dile getiren Tanju Özcan, “Kontratın altında kimlerin imzası var? FETÖ’cülere nasıl vermedik diyorsunuz? Yumurcak mıydı öyle tuhaf bir adı vardı. FETÖ’cülerin kiracı olduğu bir yerdi” dedi.

SİZİN DAVA ARKADAŞLARINIZDI

“Zamanında verilmiş olabilir. Onların Allah belasını versin. Biz bundan gocunmuyoruz. O dönem öyle gerekmiştir. Eğitim açısından verilmiştir, eyvallah ama sonradan farklı bir yapıya bürünmüşler. Allah belalarını versin” diyen AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Uğur Akbay’a, “Onlar sizin dava arkadaşlarınız. O zaman sanki bunlar sütten çıkmış ak kaşıktı. Sizin dışınızda herkes farkındaydı olayın. Bir tek siz kandırılıyordunuz. Vallahi biz hiç kandırılmadık. MHP’liler de kandırılmadı. Sizde saysak, FETÖ ile iltisaklı olmayan kimse çıkmaz. Bu yapı her yere sızmış. Bu yapı AK Parti’ye sızmamış. Siz beraber yürümüşsünüz” dedi.

DALKAVUKSUN, HABERİN YOK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den ihracı ile ilgili AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Uğur Akbay’ın yaptığı bir konuşmayı alıntılayan Özcan, “Aklıma takıldı. ‘Partin seninle ilgili karar versin, ondan sonra bakacağız’ demiştin. Hadi, verdi” dedi. Uğur Akbay, “Meclise girdiğim günden itibaren söylediklerimin arkasındayım” deyince Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bahçıvansın, biberin yok. Dalkavuksun, haberin yok” diyerek cevap verdi.

GÖZYAŞINA DAYANAMAYIZ

Şu an engelli vatandaşların burayı kullandığını belirten Özcan, “Devletimiz çocuklarımızın okullarını bitiremediği için bu sene il müdür tekrar süre uzatımı talep etmedi. Tekel binasını tahsis etmiştik. Sonrasında o çocukların gözyaşına dayanamayız dedik. İl müdürlüğü de bizim çağrımız üzerine tekrar tahsis yaptı. Bu yerin 30 Haziran 2023 yılına kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum” dedi.

YATIRIM PLANIMIZ VARDI

Mehmet Akif Kültür Merkezi Hizmet Binası’nın, Bolu Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne 30 Haziran 2023 yılına kadar ücretsiz tahsisi oy birliği ile kabul edilince Özcan, “Bizim orada yatırım planımız vardı ama engelli kardeşlerimizin bir damla gözyaşına değmez. Oy birliği ile karar verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.