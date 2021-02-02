Belediye Meclisi’nde ipler koptu

Haber: G. Deniz Bakır

Geçtiğimiz hafta Borazanlar Mahallesi’ne yapılması planlanan ‘belediye camisi projesi’ polemik yaratmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ak Parti grubunu projeye engel olmakla suçlarken, Ak Parti tarafı iddiaları reddetmiş, Özcan’ı manipülasyonla suçlamıştı. Dün gerçekleşen Bolu Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ilk oturumunda bu tartışmanın gerginliği yeniden hissedildi. Önce kürsüye gelen Ak Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, Özcan’ın hükümet aleyhinde konuşmasını eleştirdi.

ÖZCAN YALAN SÖYLÜYOR

Balaban yaptığı konuşmada, “Türkiye emin ellerdedir. Düşük profilli ülkelerden borç alan bir Türkiye gitti, borç veren, mültecilere sahip çıkan bir Türkiye geldi. Gerekirse Suriyelilere de sahip çıkarız. Bazı arkadaşlar kendilerini gösterme, kanıtlama çabası içerisindedir. Onları da anlıyoruz. Sayın başkan, Bolu halkına yalan söylüyor. Delillerle kanıtladık. Bu konunun son kez gündeme gelmiş olmasını umut ediyoruz. Biz bu mecliste ‘Bolu’nun konuşulmasını istiyoruz. Sayın başkan ısrarla konuyu kişisel meselelere indirgiyor. Sayın başkan benimle ilgili ne biliyorsa söylemelidir. Benim HDP ile bağlantım varsa, yanımda ‘terörist’ çalıştırdığım iddiası doğruysa, kanıtlamalıdır” dedi.

FETÖ İLE KOL KOLAYDINIZ

Balaban’ın konuşmasında Tanju Özcan’ın bazı ‘üst akıllar’ın etkisinde kaldığı imasında bulunması Özcan’ı sinirlendirdi. Özcan, Balaban’a cevap olarak, “Bizden önceki yönetim ‘üst akıl’ı daha iyi bilir. Siz de meclis üyesiydiniz. Fetöcüler ile kol kolaydınız. O üst akılın kimler olduğunuz siz daha iyi bilirsiniz. Bize Genel Merkez dahil hiç kimseden talimat gelmiyor. Temsil ettiğiniz zihniyetin, ‘beraber yürüdük, yağmurda çamurda ıslandık” deyip sonra “kandırıldık” dediği üst akıl ile benim danıştığım insanları birbirine karıştırma” ifadelerini kullandı.

YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ

Özcan, Balaban’ın basın toplantısında yaptığı ‘alkol aldığı için resmi toplantılara geç kalıyor’ iddiası ile ilgili; “Bununla ilgili yargıya hesap vereceksin. Alkol alan adam sabahın köründe alkol almaz. Benim ne yaptığım, sizin de geçmişte kimlerle kol kola girdiğiniz beni ilgilendirmez. Bir dönem Bolu’da Fetöcüler’in açtığı dönercilere kimlerin ortak olduğunu da biliyoruz” dedi.

Toplantının sonlarına doğru gerilen tansiyon sonucunda Burak Balaban, Başkan Özcan’a ‘terbiyesiz’ diyerek salonu terk etti.