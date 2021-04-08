Belediye Meclisi’nden 104 amirale tepki

Haber: BMA

Gerede Belediye Meclisi 104 emekli amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisini kınadı. Gerede Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gerede Belediyesi 2021 yılı Nisan ayı Meclisinde gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanmasının ardından gece yarısı muhtıra vermeye kalkan 104 emekli amiralin hukuksuz ve garabet dolu bildirisine karşılık; Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Partili 9, Milliyetçi Hareket Partili 3, Büyük Birlik Partili 3 Belediye Meclis Üyesi tarafından ortak bir bildiri hazırlandı. Bildiride; Milli İradeyi ve seçilmişleri tehdit etmenin karşılığının 15 Temmuz olacağı hatırlatıldı” denildi.

“KINIYOR, TEL’İN EDİYORUZ”

Belediye Meclisi tarafından yayınlanan bildiride ise şu ifadeler yer aldı: “İfade Özgürlüğünü kendilerine perde yaparak gece yarısı; geçmişte yaşanan darbe ve seçilmişlere verilen muhtıralara duyulan özlemin net yansıması olarak Milli İradenin temsilcilerine gözdağı vermek maksadıyla Devletin tüm nimetlerinden yararlanan 104 Emekli Amiralin yapmış olduğu açıklamayı, Gerede Belediyesi Meclis Üyeleri olarak kınıyor, tel’in ediyoruz.

Baş Komutan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde son 20 yıldır Milli Savunma alanında kaydedilen ilerlemeler, yurt dışına olan bağımlılığın asgari seviyeye düşürülmesi; Suriye’de, Libya’da, Azerbaycan’da, Mavi Vatan’da kaydedilen ve Milletimizi sevince gark eden Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Hükümetimizin göstermiş olduğu üstün başarıları; gölgeleme ve itibarsızlaştırma gayretlerinin neticesi olarak arkasında iç ve dış şer odaklarının da olduğuna kesin olarak inandığımız bu bildiri yok hükmündedir. Devletimiz, Hükümetimiz, Bürokrasimiz görevinin başındadır ve bugüne kadar sergilemiş oldukları dik, kararlı duruşlarının bundan sonrada devam edeceğine inancımız tamdır.

Bizlerde; Milli İradenin temsilcileri olarak Devletimizin, Hükümetimizin ve Milletimizin tarafındayız. İster muvazzaf ister emekli; kim olursa olsun Demokrasiye, Milli İradeye parmak sallayan, muhtıra yayımlamaya kalkan, darbe girişiminde bulunmayı düşünen tüm darbecilere 15 Temmuz gecesini hatırlatmayı kendimize görev addederek Hemşehrilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 10:20