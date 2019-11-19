Belediye öğrencilere çay ve simit dağıttı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi, vize sınav dönemine giren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencilerine simit ve çay dağıttı. Sınava girmek için sabahın erken saatlerinde kent merkezinde bulunan üniversiteye giden otobüslerin kalktığı Asmalı Durağa gelen BAİBÜ’lü öğrenciler, sıcak çay ve simit jesti ile karşılaştı. Belediye ekipleri öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. BAİBÜ’lü öğrenciler ise dağıtılan simit ve çayları alarak kendilerini unutmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ettiler.