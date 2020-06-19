Belediye okulları dezenfekte etti

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi(LGS) sistemi sınavı, Gerede’de 10 okulda gerçekleştirilecek. Gerede Belediyesi de sınav öncesi öğrencilerin sağlıklı ortamlarda sınava girmesi için okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği ve sınavların yapılacağı 10 okulda, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere; sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar dezenfekte edildi. Hem öğrenci ve görevlilerin sağlığını korumak hem de velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak için koruyucu önlemler kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmalarıyla okullar sınava hazır hale getirildi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tarafımıza gelen talep doğrultusunda sınavın gerçekleştirileceği 10 okulumuz ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek, sınava hazır hale getirildi. Sınava girecek kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyorum, Rabbim bahtlarını açık etsin” dedi.

LGS VE YKS ÖNLEMLERİ

LGS nedeniyle Türkiye genelinde saat 9 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle Cumartesi günleri İlçede kurulan Kapalı Hal Pazarı yasağın bittiği saat 15’den itibaren açılacak. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek YKS İmtihanları nedeniyle de Kapalı Pazar Yeri Cuma günü açılacak. Kapalı Hayvan Pazarı ise LGS nedeniyle 20 Haziran 2020 Cumartesi açılmayacak. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek YKS İmtihanları nedeniyle de Kapalı Hayvan Pazarı 26 Haziran 2020 Cuma günü açılacak.