Belediye ona emanet

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizin önde gelen isimlerinden ve Boluspor’un duayen Kulüp Başkanlarından Yener Bandakçıoğlu’nun oğlu Cumhur Bandakçıoğlu, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçilmişti.

Bolunun tanınmış isimlerinden olan Cumhur Bandakçıoğlu, genç yaşta ticarete atılmış ve bir çok alanda aldığı sorumlulukları başarılı bir şekilde yerine getirmişti. Yine genç yaşta siyasete atılan Bandakçıoğlu, Başkan Tanju Özcan’ın, Kurban Bayramı nedeniyle il dışına çıkmasının hemen ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevine vekaleten getirildi.

Bandakçıoğlu vekaleten getirildiği görevini bayram boyunca en iyi şekilde yerine getirerek, Başkan Özcan’ın yokluğunu aratmadı. Protokol ve belediye çalışanlarıyla bayram boyunca birlikte olan Bandakçıoğlu’nun Pazartesi gününe kadar bu görevini yerine getireceği öğrenildi.