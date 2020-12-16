Belediye parkında patlama panik yarattı



Haber:Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çıktığı Uğur Mumcu Parkıihalesini alan Ahmet Yıldız İnşaat Ltd. Şti. firması bünyesinde Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde yer alan Uğur Mumcu Parkı'nda yenileme ve çevre düzenlemesi yapan işçiler ısınmak için ateş yaktı. Ateşin, yakında bulunan tiner tenekesine sıçraması sonucu küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada, ateşin yanında ısınmaya çalışan Hakan Aksoy (26) yaralandı. Ayak ve bacaklarında yanıklar oluşan yaralı işçi, arkadaşları tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sonucu meydana gelen küçük çaplı yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Parkta meydana gelen yangın sonrası oluşan hasar tespiti için itfaiye müdürlüğü rapor düzenledi.