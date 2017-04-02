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02 Nisan 2017 Pazar
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    • BELEDİYE PERSONELİNE İSG EĞİTİMİ

    Personellerini donanımlı hale getirmek için tüm imkânlarını seferber eden Gerede Belediyesi, bünyesinde çalışan personeller için iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenledi.

    02 Nisan 2017 Pazar 13:24
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    BELEDİYE PERSONELİNE İSG EĞİTİMİ

    Haber: BMA

    Hizmet kalitesini her geçen gün ileriye taşımak ve personellerini donanımlı hale getirmek için tüm imkânlarını seferber eden Gerede Belediyesi, bünyesinde çalışan personeller için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

    6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, İş güvenliği Uzmanı Hasan Küçük ve ve İşyeri Hekimi Uzm Dr. Seyfullah Yıldırım tarafından verildi.

    Geçtiğimiz günlerde Gerede Belediyesi çok amaçlı salonunda düzenlenen eğitimde İş Güvenliği Uzmanı Hasan Küçük tarafından iş güvenliğinin önemi, işveren ve çalışanın sorumlulukları, genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması, iş kazalarının boyutu, iş sağlığı ve güvenliği uygulama prensipleri ve acil durum planı önlemleri gibi konu başlıklarında çalışanlara bilgi verildi. İşverenin çalışma alanında iş güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almak zorunda olduğu gibi çalışanların da yasal hak ve hükümlülüklerden haberdar olması gerektiğinin önemine dikkat çeken Küçük, “Verilen eğitimlerin amacı çalışanları korumak ve işletmenin güvenliğini sağlamaktır. Bir işin yapılmasında mutlaka riskler vardır. Bu riskler karşısında nasıl bir tavır sergilenmelidir, işçinin olacak olaylara ilişkin genel ön yargılarının ve yanlışlarının giderilmesi bu bilgilendirme toplantılarımızın amacını oluşturmaktadır. İş yerlerinde meydana gelen kazalar dalgınlık, dikkatsizlik ve ihmal sonucunda meydana gelmektedir. Bu durumun önüne geçilmesinde yapılması gereken en önemli şey eğitimdir” dedi. Eğitime katılan personele iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili video izlettirilerek çalışma hayatlarında ufak hataların büyük sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi.

    İş güvenliğinin ardından meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilkyardım gibi iş sağlığı eğitim konularında İş Yeri Hekimi Uzm. Dr. Seyfullah Yıldırım tarafından bilgiler verildi. 

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