Belediye, Sendika ile anlaştı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında kadrolu işçilerin 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Gerede Belediyesi’nde gerçekleştirilen buluşmada, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Hizmet-İş Sendika temsilcileri ve Gerede Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Kemal Keser tarafından imzalar atıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan sözleşme kapsamında; 696 sayılı KHK ile belediye şirketi kadrolarına geçişleri yapılan işçileri ilgilendiren 2021-2022 yıllarına ait toplu iş sözleşmesi Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kamu işveren sendika temsilcileri ve Hizmet-İş Sendika temsilcileri ile anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandı.

KESER: “GEREKLİ ZAMMI VERDİ”

İşçiler adına İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kemal Keser açıklamasında, “İşçilerimizin Belediyemizin sahadaki tüm işlerinde alın terleri var. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar işçilerimizin alın terinin karşılığı olan ücretlerine gerekli zammı verdi ve ilk oturumda tüm işçilerimizin oluru ile sözleşme imzaladık. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

ALLAR: “İŞÇİLERİMİZİN HAKLARI KONUSUNDA CİDDİ HASSASİYETLER GÖSTERDİK”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, “Her zaman işçilerimizin hakları konusunda ciddi hassasiyetler gösterdik. Gerede Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde en iyi iyileştirmeleri yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.