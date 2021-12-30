Belediye sokak hayvanlarına kucak açtı

Haber: Uğur Balaban

Tamamen sahipsiz hayvanlardan 2 bin 503’ünün aşıları, bin 645’inin kısırlaştırma işlemi yapıldı. Yapılan tedavi ve işlemler sonrası sağlına kavuşan hayvanlar daha sonra yine doğal yaşam alanlarına bırakılarak özgürleştirildi.

600 kapasiteli Hayvan Hastanesi ile bölgenin en kapsamlı barınağı haline gelen Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı, teknik donanımıyla ağır vakalara da müdahale ediyor.

TOPLAM 6 BİN 367 SAHİPSİZ HAYVANA YARDIM ELİ UZATILDI

Sokak hayvanlarının her koşulda yaşamını sürdürebilmesi için ilin 9 bölgesinde yemleme alanı oluşturduklarını söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, “Belediyemizin Hayvan Hastanesinde, ilimizde bulunan sokak hayvanlarımızın kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve tedavileri yapılmaktadır. Ağır yaralı olan hayvanlarımız gerek gelen ihbarlar doğrultusunda gerekse ekiplerimiz tarafından alınmaktadır. Bunun haricinde kısırlaştırdığımız hayvanlarımızı doğal yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Bolu ve çevresinde 9 besleme noktası oluşturduk. Bu besleme noktalarına gün aşırı giderek hayvanlarımızın beslenmesini sağlıyoruz. Hayvan Hastanemiz 600 kapasitelidir. Kısırlaştırma işlemini tamamladığımız hayvanları zaten doğaya, aldığımız yere bıraktığımız için şuanda yeterli konumdayız. Hastanemiz çoğu ile nazaran yüksek imkanlara sahiptir. Röntgen cihazı, kan cihazı başta olmak üzere hayvanlarımızın can sağlığı için gerekli birçok araca sahibiz. 2021 yılında kedi ve köpek olmak üzere 2 bin 503 hayvanımızın aşılama işlemini gerçekleştirdik. Yine bin 645 tanesinde kısırlaştırma işlemi yaptık. Rehabilite edilenlerle birlikte toplam 6 bin 367 sokak hayvanımıza gerekli tedaviyi uyguladık.” dedi.

BOLU BELEDİYESİ İLÇEDEKİ SAHİPSİZ HAYVANLARINDA YANINDA

Türkiye’de, sokak hayvanlarının korunmasıyla ilgili birçok önemli çalışmaya imza atan Bolu Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü, sadece Merkez’de değil ilçelerde bulunan sokak hayvanlarının da bakımını üstleniyor. Kısırlaştırma işlemi tamamlanan hayvanlar tedavisinin ardından Mengen’e geri gönderiliyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 11:41